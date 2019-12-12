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السيسي أمام منتدى السلام بأسوان: المصريات تصدين بقوة للحفاظ على هوية بلدهن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، إن المرأة المصرية تصدت بقوة في 2013 من أجل الحفاظ على الهوية المصرية، مؤكداً أنها استدعت نفسها لحماية كل الأجيال القادمة.

 

وأضاف: «المرأة المصرية خرجت في ظروف شديدة القسوة وأكدت بضرورة تغيير الواقع، رغم أنه حدث بالانتخابات، فخرجت السيدات بالملايين وحدث تغيير، والجيش وجد أن هذا التغيير إرادة شعب».

 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وصل إلى مقر منتدى السلام والتنمية المستدامة في أسوان، الخميس 12 ديسمبر. 

 

وانطلق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الأولى أمس بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية؛ إضافة إلى حضور ممثلين عن كل من “اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، كندا”

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