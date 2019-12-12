ادارة طوخ التعليميه ترفع درجة الاستعداد لامتحانات نصف العام

كتب : اسلام عفيفى

ادارة طوخ التعليميه ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال امتحانات نصف العام الدراسى بجميع المراحل حيث عقدت الدكتوره هاله حسام امس اجتماع بالقيادات التعليمه ومديرى المدارس وذلك بمدرسه طوخ الثانويه العسكريه للبنين كما حضر الاجتماع الاستاذ/محمد السيد رئيس الشئون الماليه والاداريه بطوخ والاستاذ/خالد عطا مدير التعليم الثانوى بإدارة طوخ حيث قامت هاله بشرح وتوضيح خطة العمل بالامتحانات وتسهيل وتيسير جميع العقبات امام جميع الطلاب كما شددت على الالتزام بجميع القواعد المنظمه للعمل بالكنترولات بالمدارس والاداره التعليميه كما شددت على وضع جميع الامتحانات بمستوى الطالب العادى . وفى نهاية الاجتماع قام محمد السيد بالرد على جميع اسئله الساده المديرين الخاصه بالامور الاداريه والماليه . وبسؤال الاستاذ منال الدغيدى مديرة مدرسة الشهيد خالد المغربى الثانويه بنات عن الاستعداد لاستقبال الامتحانات قالت انها تقوم الان بالفعيل بتشكيل اللجان والكنترولات المنظمه لعملية الامتحانات ووضع جميع الخطط الخاصه بأستقبال الامتحانات وتنفيذ تعليمات الاداره والقواعد المنظمه لها