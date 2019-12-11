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انجازات الدكتور علاء قنديل بمستشفي حميات ايتاي البارود

انجازات الدكتور علاء قنديل بمستشفي حميات ايتاي البارود

البحيرة : سعيد شتا

قدم الدكتور علاء قنديل مدير مستشفي ايتاي البارود بحيرة بيان بإعداد المترددين على حميات إيتاى البارود خلال شهر نوفمبر ٢٠١٩( ٩٤٢١ حالة) مقارنة بشهر نوفمبر ٢٠١٨ (٤٧٧٥حالة)بخلاف الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي
(١)عدد المترددين على العيادة الخارجية في الفترة الصباحية نوفمبر ٢٠١٩ (٥٤٥٥ حالة) اما نوفمبر ٢٠١٨ (٢٧٤٣حالة)
(٢) عدد المترددين على العيادة المسائية الاقتصادية (٣٩٦٦)حالة وفي نوفمبر ٢٠١٨ (٢٠٣٢)حالة
(٣) نسبة إشغال الاقسام الداخلية نوفمبر ٢٠١٩ (١٠٠٪) اما نوفمبر ٢٠١٨ (٨٣٪)
(4) عدد الحالات المفحوصة بمعمل الحميات نوفمبر٢٠١٩.(١٠٠٣)حالة،نوفمبر ٢٠١٨.(٧٤٦)حالة
بخلاف المترددين على الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي واتقدم بالشكر للسيد وكيل الوزارة وإدارة الحميات بالمديرية وللدكتور سعيد عوض ولكل العاملين بحميات إيتاى البارود من أطباء وتمريض وإداريين وعمال

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